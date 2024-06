“Saúde que dá Prêmios”: moradores do bairro Santa Eliza são contemplados

Conheça os ganhadores: Mirlene Souza Campanha, Izaias Rosa e Juarez de Oliveira e Silva

A Santa Casa de Votuporanga continua transformando vidas através do projeto “Saúde que dá Prêmios”! Em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, o projeto incentiva a doação de valores através da conta de água dos moradores, recompensando a generosidade com incríveis prêmios.

Mirlene Souza Campanha, nossa grande ganhadora, levou para casa uma televisão novinha! Acompanhada de seu neto Teodoro, ela compartilhou sua alegria: “Contribuo há tantos anos com o Saúde que dá Prêmios que nem lembro quando comecei, mas sei que são mais de 10 anos. Quando a Santa Casa fez essa proposta, não pensei duas vezes! É sempre bom ajudar!”.

Izaias Rosa, o segundo sorteado, ganhou um celular. Ele deixou uma mensagem inspiradora: “Colaboramos porque já precisamos da Santa Casa e fomos muito bem atendidos. Colaborem, quem sabe um dia você também pode ganhar!”.

Juarez de Oliveira e Silva, o terceiro contemplado, também ganhou um celular. Ele reforçou a importância da doação: “Doamos desde o início do projeto e vamos continuar! Percebi que a Santa Casa precisava da nossa ajuda, então por que não oferecer? Todos precisamos da Santa Casa em algum momento. Vamos contribuir!”.

Participe Você Também!

A campanha “Saúde que dá Prêmios” é uma excelente oportunidade para fazer o bem e ainda concorrer a prêmios incríveis! Para participar, é simples:

Ligue para 0800 770 19 50 (Saev Ambiental).

Informe o endereço da residência e o valor que deseja contribuir.

Todos os meses, você concorre a uma televisão, e seus vizinhos doadores podem ganhar celulares!

Dúvidas? Entre em contato com o setor de Captação de Recursos da Santa Casa pelo telefone (17) 3405 9133.

Não perca essa chance! Além de ajudar quem precisa, você pode ser o próximo a ganhar prêmios incríveis. Participe do “Saúde que Dá Prêmios” e faça a diferença na sua comunidade!