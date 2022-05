Oficinas culturais gratuitas: Secretaria da Cultura e Turismo divulga programação para o mês de junho

São 12 oficinas com vagas limitadas até serem preenchidas em diversos segmentos como literatura, fotografia, graffiti, marketing pessoal, produção cultural, entre outros

Seguindo com a parceria entre a Prefeitura Votuporanga e o Instituto Poiesis, a Secretaria da Cultura e Turismo informa que estão abertas inscrições para 12 oficinas culturais gratuitas em diversos segmentos culturais. O prazo de inscrição segue até o preenchimento das turmas, já que as vagas são limitadas, e as aulas serão realizadas ao vivo pela plataforma Zoom.

Na programação de junho serão abordados temas como literatura, fotografia, graffiti, marketing pessoal, produção cultural, entre outros.

Ciclo Grafite: GRAFFITI COMO ESPAÇO DE APRENDER

Este encontro faz parte do “Ciclo de Debates sobre Graffiti: No Olho da Rua”, que propõe três conversas online sobre grafite e um olhar sobre seu campo ampliado, a partir de questões atravessadas pela literatura, pedagogia, sociedade, gênero, racismo, entre outros aspectos relevantes. Os diálogos têm curadoria e mediação de Carolina ITZÁ, e contam com a participação de Fernanda Miranda, Ju Costa, Verônica Nuvem, Bruno Perê e Natália Mota.

Data e horários: 1/6 – 18h30 às 20h30

Coordenação: Natália Mota e Ju Costa com mediação de Carolina Itzá

Público-alvo: Educadoras(es) e público em geral.

60 Vagas

Plataforma: Zoom

Link de inscrição: https://forms.gle/TXGcXbhsX5cuf1yp6

OFICINA: VAMOS FALAR DE MEDIAÇÃO DE LEITURA E AFETO?

A oficina abordará o papel dos mediadores de leitura enquanto formadores de leitores e a leitura mediada como um importante meio de acessar obras literárias. Para isso, apresentará algumas formas de mediar um livro, critérios para a seleção de livros, a materialidade do objeto livro e suas possibilidades de manipulação, além de aspectos envolvendo a História Social da Leitura.

Data: 1, 2, 8 e 9/6 – 18h30 às 20h30

Coordenação: Felínio Freitas

Público-alvo: Educadores de escolas públicas, particulares, projetos sociais e bibliotecários, mães, pais, avós, cuidadores e interessados em geral.

35 Vagas

Plataforma: Zoom

Link do formulário: https://forms.gle/eAL5p4mTG3yTCWWK6

OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS CULTURAIS

A oficina oferecerá orientações básicas para a prestação de contas de projetos culturais – editais públicos, privados e parcerias. A partir dos princípios legais pretende tratar da diferença entre prestação de contas parcial, anual e simplificada; relatório de execução, relatório financeiro e relatório final.

Turma A – 2, 7 e 9/6 – 14h às 16h

Link de inscrição Turma A: https://forms.gle/xDmZBmXfjrGroWcR7

Turma B – 13, 15 e 20/6 – 10h às 12h

Link de inscrição Turma B: https://forms.gle/d3kpduUN5pZLqSQX7

Coordenação: Camila Marujo

Público-alvo: artistas, produtores e gestores culturais

50 Vagas

Plataforma: Zoom

CEM ANOS DE PASOLINI

Pier Paolo Pasolini foi pensador e artista múltiplo, que compôs nas linguagens da poesia, da prosa, do jornalismo, do teatro e do cinema. Nascido em 1922, comemoraria neste ano os cem anos de seu nascimento. Considerado um gênio multifacetado e figura incômoda para a Itália do pós-guerra. Esta oficina propõe traçar um caminho que vai de seus poemas a seus filmes, de seus artigos jornalísticos a seu envolvimento político, falando de Pasolini como testemunha de sua época, mas também do nosso tempo.

Datas e horários: 6, 8, 13 e 15/6 – 18h30 às 20h30.

Coordenação: Valentina Cantori

Público-alvo: Interessados em geral

60 Vagas

Plataforma: Zoom

Link de inscrição: https://forms.gle/8aJy4fUqHuXyR7no7

FOTOGRAFIAS PARA ADIAR O FIM DO MUNDO

Inspirada na obra de Ailton Krenak, esta oficina provoca os participantes a respeito das urgências socioambientais: queimadas, desmatamento, falta de água, enchentes, mudanças climáticas que dia a dia batem na nossa porta e como podemos adiar o fim do mundo através da arte fotográfica. Os participantes aprenderão conceitos teóricos de fotografia e inspirações para transformar a prática fotográfica em ferramentas para sensibilizar o mundo através das imagens.

Datas e horários – Turma A: 6, 8, 13 e 15/6 – 14h às 16h

Link de inscrição – Turma A: https://forms.gle/LanP3E6kPuPDiUUf7

Datas e horários – Turma B: 20, 22, 27 e 29/6 – 18h30 às 20h30

Link de inscrição – Turma B: https://forms.gle/8AgejEYH2YJ5uhu18

Coordenação: Natália Vieira

Público-alvo: pessoas que se interessem em aprender técnicas básicas de fotografia e linguagem fotográfica e/ou que se interessem por questões socioambientais.

Recursos técnicos, materiais e equipamentos necessários: Câmera fotográfica ou celular com câmera.

35 Vagas por turma

Plataforma: Zoom

CLUBE DE LEITURA DE DRAMATURGAS

A oficina será como um clube de leituras de textos dramatúrgicos de autoras nacionais e internacionais. Durante os encontros haverá a mediação de leitura das peças, feita pela dramaturga e doutora em Artes cênicas pela USP, Paula Autran.

Datas e horários: 7, 9, 14, 21, 23, 28 e 30/06 das 18h30 às 20h30

Coordenação: Paula Autran

Público-alvo: Interessados em geral

30 vagas

Plataforma: Zoom

Link de inscrição: https://forms.gle/eZeMb9fr1KaUsxwS7

Ciclo Grafite: UBERIZAÇÃO DO GRAFFITI E NECROPOLÍTICA

De que forma o graffiti em sua forma trabalho e mercadoria vêm impactando nas discussões e configurações da linguagem através do espaço urbano? As discussões sobre o graffiti têm se estruturado ora entre questionamentos sobre seu caráter legal x ilegal, ora se está localizado ou não no campo da Arte. Neste encontro a proposta é deslocar o olhar e questionar sobre as formas como a Arte adquire o caráter de trabalho e suas determinações no cotidiano das pessoas atuantes e as formas como vêm se configurando a linguagem atravessada pela classe, pelas curadorias e formas de produção, gestadas pelas escalas de gênero e raça.

Data e horários: 8/6 – 18h30 às 20h30

Coordenação: Verônica Nuvem e Bruno Perê com mediação de Carolina Itzá

Público-alvo: Educadoras (es) e público em geral.

60 Vagas

Plataforma: Zoom

Link de inscrição: https://forms.gle/34EZB1HYVLYpjn7Z6

VANGUARDAS DO SÉCULO XX: A REVOLUÇÃO LIDERADA PELA POESIA

No começo do século XX grupos de artistas e poetas tomaram a dianteira em trazer não só uma nova percepção, mas também a crítica feroz de um mundo cada vez mais maquinal, de velocidade e eficácia desumanas, e de guerra. Por isso, vanguarda, termo do jargão da guerra, significando o destacamento que se arrisca na frente, neste caso, nas trincheiras da arte. Durante quatro encontros, serão apresentados quatro movimentos (Cubismo, Dadá, Vorticismo e Antropofagia) que dinamizaram a percepção nova de um mundo novo, suas influências em outros movimentos e no nosso modo de viver.

Datas e horários: 20, 22, 27 e 29/6 – 18h30 às 20h30

Coordenação: Dirceu Villa

Público-alvo: Interessados em geral

60 vagas

Plataforma: Zoom

Link de inscrição: https://forms.gle/k7FxUEZ1dRxYp5mF9

PALESTRA: PRODUÇÃO CULTURAL

A atividade oferece informações a profissionais que queiram atuar na área de produção, que não tenham conhecimento na área, mas gostariam de fazer seus próprios projetos. O participante será capaz de organizar seu projeto, além de estar apto a buscar investimentos para o setor. O participante poderá ter noções de como executar projetos artísticos, realizando as etapas de concepção, produção e pós-produção.

Data e hora: 21/6 – 18h30 à 21h30

Coordenação: Fabrizia Gallan

Público-alvo: artistas, estudantes e demais interessados a partir de 16 anos.

40 Vagas

Plataforma: Zoom

Link do formulário: https://forms.gle/8koE5bimudaSR6wD9

PALESTRA: HISTÓRIAS: CONTAR PARA (RE)EXISTIR

A oficina propõe debater os conceitos de memória e suas ligações com a História e a Literatura, observando a necessidade de contar e ouvir histórias que acompanham a humanidade ao longo do tempo. Essa atividade integra o Ciclo Formativo “Cruzos Poéticos”, coordenado por Felínio Freitas.

Data: 23/6 – 18h30 às 21h30

Coordenação: Higina Marques

Público-alvo: Educadores e educadoras, artistas, bibliotecárias/os, mediadoras/es e interessados em arte, cultura e educação antirracista.

30 Vagas

Plataforma: Zoom

Link da inscrição: https://forms.gle/y7FtLTfyiU7KuJvL7

PALESTRA: REDES SOCIAIS E MARKETING PESSOAL PARA ARTISTAS, EDUCADORES E EMPREENDEDORES

Esta palestra buscará abordar a importância e a amplitude do alcance das redes sociais como ferramenta para a construção da autoridade, criação e fortalecimento de relacionamentos profissionais, desenvolvimento do marketing pessoal e instrumento imprescindível para divulgação de produtos e serviços para jovens, artistas, educadores e empreendedores de maneira geral.

Data e horários: 23/6 – 14h às 16h

Coordenação: Juliana Medeiros

Público-alvo: Artistas, educadores e empreendedores a partir de 16 anos.

60 Vagas

Plataforma: Zoom

Link de inscrição: https://forms.gle/2L7YERgyStgWLZkj9

AS RELAÇÕES ENTRE PAIS E FILHOS NAS ÓPERAS DE GIUSEPPE VERDI

Verdi perdeu seus dois filhos – uma menina e um menino – quando eram muito pequenos, num momento em que estava construindo sua carreira. O complexo de culpa que daí se derivou se manifesta ao longo de toda sua obra, traduzido em cenas magistrais de suas óperas. Dez exemplos de óperas diferentes são analisadas pelo professor e pesquisador de música lírica Sergio Casoy, apresentador do programa “Bravo”, da Rádio Cultura FM (SP) e autor dos livros “A invenção da ópera” e “Ópera de outros cantares”.

Datas e horários: 29 e 30/6, das 18h30 às 20h30

Coordenação: Sergio Casoy

Inscrições: 11/5 até o preenchimento das vagas

50 vagas

Plataforma: Zoom

Link de inscrição: https://forms.gle/soEjNhVqFd9s4Ap99