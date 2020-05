Com investimento de R$ 107.378,38, a praça conta com 101 pontos de iluminação de LED. Além da troca de 48 lâmpadas em postes do tipo chapéu chinês, quatro do tipo quatro pétalas, 10 do tipo refletor base de concreto por lâmpadas de LED, foram instalados novos pontos de iluminação, sendo 21 do tipo chapéu chinês, sete do tipo refletor base de concreto, 11 novos postes com projetores de 100 watts de 3 metros para iluminação da copa das árvores. A obra vai ao encontro da reivindicação do pároco Padre Gilmar Margotto e do Bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas, bem como da população que utiliza o local.

O Prefeito João Dado ressaltou a importância da obra. “Agora, a população de Votuporanga conta com uma praça mais iluminada e com maior segurança. Agradecemos a empresa responsável pela obra, a Cluster Comercial, que além da troca e instalação de novos pontos de iluminação, de forma generosa, fez a iluminação de uma parte substancial da Catedral, que vai se tornando cada vez mais um ponto turístico”.

O Bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas afirmou que “estamos recebendo mais um presente, que são os cuidados dessa praça. De fato, a nossa Igreja ganha esse melhoramento, que beneficia todas as famílias para fazer bom uso desse local. Estamos muito felizes e que seja uma praça abençoada, que todos possam utilizá-la da melhor forma possível”.

O sócio da empresa Cluster Comercial, responsável pela obra, Ricardo Nagata, disse que fica “muito feliz como cidadão votuporanguense em ver a praça iluminada e embelezada”.

Segundo o Vereador Daniel David, com a obra, mais um ponto turístico é restaurado em Votuporanga. “Agora com uma iluminação digna da Catedral de Votuporanga. Parabéns, e tenho certeza que a população de Votuporanga está ganhando com o trabalho do prefeito João Dado”.