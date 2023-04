O REI DO ACESSO: conheça o votuporanguense Kadu, que participou das glórias do Grêmio Novorizontino

Kadu é o preparador de goleiros do time e o membro que mais esteve presente em acessos pelo clube, que vai disputar a elite do Paulistão

O votuporanguense preparador de goleiros Kadu Moreira tem um histórico de sucesso ao lado do time do Novorizontino. Kadu é o preparador de goleiros do time e o membro que mais esteve presente em acessos pelo clube, com cinco conquistas, contando com uma série de títulos e conquistas ao longo de sua trajetória no Tigre, que começou em 2013.

Ao longo de 10 anos de dedicação ao clube, Kadu Moreira viveu intensamente todo o processo de evolução do Novorizontino, que se transformou em uma das equipes mais importantes do interior de São Paulo. O preparador destaca que a vontade de vencer e dar o melhor ao clube só aumenta a cada dia.

“São 10 anos vivenciando na íntegra todo processo da evolução do clube, com palavras não consigo mensurar a emoção que é viver o novorizontino no dia a dia, o que posso dizer é que desde aquele dia do meu primeiro treino no tigre em março de 2013 até hoje a vontade de vencer e dar o melhor a esse clube só aumenta”, disse ele.

Esteve presente na conquista do título do Campeonato Paulista A3 em 2014, o vice-campeonato da A2, em 2015, onde conquistou dois acessos seguidos. Esteve presente nos jogos da A1, o time em 2017, 2018 e 2019 jogou até as quartas de final. Além disso, estava presente no troféu do interior do Campeonato Paulista A1 em 2021.

O quinto acesso aconteceu, recentemente, que foi o vice campeonato do Paulista A2 deste ano, em final histórica contra a Ponte Preta. Além disso, a equipe tem um histórico de jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro, contando com a presença de Moreira em todas essas conquistas.

Ao falar sobre o legado que carrega junto ao clube, Kadu Moreira destaca os momentos de dificuldade, mas também as muitas histórias de superação e crescimento. “Hoje carregamos um legado em Novo Horizonte, de muitas alegrias, momentos de dificuldade claro, mas também muita história de superação e crescimento. Dentre tantos acontecimentos ver o estádio Jorjão repleto de crianças e famílias é emocionante!”, completou.

Histórico

Dos seis acessos que foram conquistados a nível estadual e nacional Kadu Moreira foi quem mais esteve presente. Atrás dele está o atacente Guilherme Queiroz, com quatro conquistas, nos anos de 2014, 2015, 2021 e 2021. Depois dele dividem a posição com três acessos cada os jogadores Pereira e Cléo Silva.

Carreira

Kadu, porém, começou a sua história aqui em Votuporanga em dezembro de 2009 ano de fundação do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) e ficou por aqui até fevereiro de 2012. Depois seguiu para o Mirassol onde ficou por um ano até a sua ida para o Grêmio Novorizontino.

Legenda. Kadu é o preparador de goleiros do time e o membro que mais esteve presente em acessos pelo clube

(Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

fernanda@acidadevotuporanga.com.br