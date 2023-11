Evento foi realizado durante a manhã do último sábado (dia 18), no Complexo Poliesportivo; 137 alunos participaram da competição

Na manhã do último sábado (dia 18), o Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária sediou o 3° Festival de Natação do Colégio Unifev. Os familiares e amigos presentes puderam apreciar as habilidades de natação dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e II.

Na presença dos docentes responsáveis pelas aulas, Prof. Esp. Antônio Benjamin da Silva (Toninho) e Profa. Esp. Adriana Cristina Gratão Cabral, da coordenadora Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba e da diretora da Escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, 137 atletas participaram do torneio. Todos conquistaram medalhas ao final do desafio.

Na oportunidade, divididos em grupos de iniciantes e de aperfeiçoamento, os alunos demonstraram o desenvolvimento de suas habilidades em diversos estilos, como borboleta, costa, peito e crawl. O esporte, que busca o aprimoramento constante, é incentivado como projeto extracurricular na Instituição.

Segundo Adriana, a atividade reforça o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças. “As aulas de natação têm diversos benefícios, como a melhora da coordenação motora, do foco, da concentração, a superação de desafios e limites, a constante motivação e a socialização. Tudo isso contribui com as habilidades dentro e fora da sala de aula. Estamos dedicados a oferecer formação completa aos nossos alunos”, concluiu.