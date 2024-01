Atividades serão oferecidas para alunos, colaboradores e comunidade externa; inscrições já estão abertas no site da Instituição

Por meio do Núcleo de Cultura e Artes, a Unifev abre inscrições para aulas de dança, teatro e coral destinadas a alunos, colaboradores e comunidade externa. Totalmente gratuitas, as atividades estão previstas para iniciarem em 2 de fevereiro e seguem até o fim do semestre.

As oficinas teatrais serão realizadas às sextas-feiras, das 19h às 22h, no câmpus Centro, sob a supervisão do ator Fábio Sanches. O workshop passará pela iniciação, improvisação, postura corporal, respiração, voz, até a montagem de um espetáculo.

Os ensaios da dança, por sua vez, serão ministrados pelo coreógrafo Rodrigo Garcia, às sextas, das 19h às 20h, no mesmo câmpus. As práticas passarão pelos gêneros do forró, sertanejo universitário e zouk.

O coral terá ensaios às sextas-feiras, das 18h30 às 20h30, no Memorial Unifev, sob orientação da professora de canto Madja Morais.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (17) 3405-9990.