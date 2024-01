TCE/SP revela que Votuporanga se destaca com uma das poucas ‘Gestões Efetivas’ do estado de São Paulo

Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) aponta que menos de 10% das Prefeituras do estado alcançam classificação efetiva

Um recente levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) revelou que apenas 8% dos 644 municípios fiscalizados pela instituição apresentam gestões consideradas efetivas. Surpreendentemente, Votuporanga figura entre essas poucas cidades destacadas pelo órgão.

O estudo baseia-se no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) de 2023, uma ferramenta desenvolvida pelo TCE/SP para mensurar a eficiência das administrações municipais. O IEG-M classifica as gestões em cinco categorias: ‘altamente efetiva’ (nota A), ‘muito efetiva’ (B+), ‘efetiva’ (B), ‘em fase de adequação’ (C+) e ‘com baixo nível de adequação’ (C).

Conforme o votumais.com.br pelo segundo ano consecutivo, a maioria das cidades paulistas auditadas pelo Tribunal recebeu a nota mais baixa (C), com exceção da Capital. Votuporanga, por sua vez, obteve a classificação efetiva (B), sendo uma das poucas a conquistar essa certificação, já que nenhum outro município alcançou notas B+ ou A.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, expressou sua satisfação com o resultado, destacando o compromisso contínuo com a efetividade na gestão municipal. Ele afirmou: “Ficamos extremamente honrados em integrar, novamente, um seleto grupo de municípios paulistas que prioriza a efetividade em suas gestões. O trabalho está longe de terminar, pois nos dedicamos diariamente para conquistar resultados ainda melhores e melhorar nossa classificação.”

A coordenadora da Controladoria Geral do Município, Fabiana Lopes, ressaltou a importância do estudo para a gestão municipal, destacando o IEG-M como uma ferramenta essencial para a fiscalização e melhoria contínua. “Ao apresentar seus resultados, o IEG-M colabora para que o gestor corrija o rumo, redefina prioridades e consolide o planejamento, tomando decisões com base nos indicadores para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos,” afirmou Lopes.

O IEG-M concentra sua análise em infraestrutura e processos, avaliando a eficiência das políticas públicas em sete setores da administração, incluindo Saúde, Educação, Planejamento, Gestão Fiscal, Proteção das Cidades (Defesa Civil), Meio Ambiente e Governança da Tecnologia da Informação. Este indicador destaca a importância de uma gestão efetiva na busca por resultados positivos em diversos setores fundamentais para o desenvolvimento municipal.