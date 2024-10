Wanderson Ponzani brilha no Campeonato de Karatê em Estrela D’Oeste

O karateca de Votuporanga, de apenas 13 anos, conquistou a medalha de bronze na categoria de Shiai Kumite.

O karateca Wanderson Ponzani, de apenas 13 anos, representou Votuporanga/SP, neste domingo (27.out), garantindo a medalha de bronze na categoria de Shiai Kumite na III Copinha Team Resende, realizada em Estrela D’Oeste/SP.

A competição atraiu participantes de diversas cidades do noroeste paulista, como: Votuporanga, Araçatuba, Jales, Santa Clara D’Oeste; além de outros municípios, proporcionando um ambiente competitivo e de alto nível.

O sensei Julio Garcia, responsável pela equipe de Votuporanga, comentou sobre a importância do campeonato para o desenvolvimento dos atletas: “Eventos como este são fundamentais para que nossos karatecas possam ganhar experiência e aprimorar suas habilidades, o karatê é muito forte na nossa região, e isso faz com que precisemos nos dedicar ainda mais”.

Ele também enfatizou que a conquista da medalha de bronze é um incentivo, mas não o objetivo final: “Estamos contentes com o resultado, mas não satisfeitos, a nossa meta é sempre buscar o lugar mais alto do pódio. Continuaremos treinando cada vez mais com disciplina e empenho para que nossos atletas se destaquem”, acrescentou.

Essa conquista também ressalta a importância do incentivo ao esporte, essencial para o desenvolvimento de jovens talentos. O karatê não apenas ensina habilidades físicas, mas também promove disciplina, respeito e autoconfiança, valores que se refletem em diversas áreas da vida.

É fundamental que a comunidade continue a apoiar iniciativas esportivas e que mais jovens sejam encorajados a participar de atividades como o karatê. O esporte pode ser uma ferramenta poderosa para moldar o caráter e abrir portas para oportunidades futuras.

Diário de Votuporanga