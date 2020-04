O estilo de vida possui relação direta com o desenvolvimento e agravo da pressão alta. A gordura abdominal e visceral, o excesso de bebidas alcoólicas, a ausência de atividade física e o estresse excessivo podem desencadear reações inflamatórias, alterações hemodinâmicas e hormonais que provoca a contração dos vasos sanguíneos, consequentemente, aumentando a pressão.

A alimentação inadequada está associada de forma indireta a um risco elevado de desenvolvimento de problemas no coração. No caso da pressão alta, destaca-se o alto consumo de alimentos industrializados ricos em sódio e adição excessiva de sal nas refeições. O consumo diário de sal recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 5 gramas. Esse valor, no Brasil, é ultrapassado em aproximadamente 12 gramas ao dia. Sendo assim, é preciso ressaltar a importância de se conscientizar da adição de sal nos alimentos para pessoas hipertensas.