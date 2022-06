Novo secretário anuncia contratação de 2,9 mil professores

O governador Rodrigo Garcia empossou nesta quinta-feira (9) o professor Hubert Alquéres como secretário estadual da Educação, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. Na ocasião, foram anunciadas 2,9 mil vagas para professores na rede estadual de ensino.

“Sabemos que a pandemia vai deixar cicatrizes e marcas difíceis de serem superadas e a educação talvez seja uma das principais. O Hubert tem um grande desafio pela frente com a sua equipe e por isso que o escolhi, porque sei do seu comprometimento, espírito público, amor pela educação e capacidade de colocar as coisas em prática”, destacou Rodrigo.

Os salários para 40 horas semanais, já calculados pela Nova Carreira Docente, são entre R$ 7 mil e R$ 5 mil, variando proporcionalmente conforme a jornada de trabalho, que pode ser parcial.

Os interessados devem se cadastrar diretamente em uma das 91 Diretorias de Ensino de todo estado. A contratação é em regime temporário e tem duração de três anos. Mais detalhes estão disponíveis em www.educacao.sp.gov.br.

“Hoje São Paulo tem 204 mil professores em sala de aula, 10 mil a mais do que no ano passado, e iniciamos uma campanha de comunicação para convocar mais professores para a rede. São 1.700 profissionais com salário de R$ 7 mil e 1.200 com salário de R$ 5 mil, para 40 horas semanais”, disse Hubert Alquéres.

Sobre o secretário

A nomeação do novo chefe da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) foi publicada em no Diário Oficial no último dia 2. Hubert Alquéres é presidente da Câmara de Ensino Superior, conselheiro do Conselho Estadual de Educação (CEE), membro da Academia Paulista de Educação e vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro.

Ele foi secretário executivo da Educação no governo Mario Covas (1995-2002) e presidente do CEE por quatro mandatos. Também foi secretário de Comunicação na gestão José Serra (2007), presidiu a Imprensa Oficial do Estado e foi secretário-geral de Administração na Assembleia Legislativa do Estado e a Associação Brasileira das Imprensas Oficiais, ocupou o cargo de diretor-técnico da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), foi professor da Escola Politécnica da USP e professor e coordenador na Escola de Engenharia Mauá.

Hubert Alquéres foi aluno da rede estadual, onde cursou o ensino fundamental na Escola Estadual Professor Ennio Voss. No Colégio Bandeirantes, onde atualmente é diretor, concluiu o ensino médio. Pela Escola de Engenharia de Mauá, formou-se em Engenharia Civil.