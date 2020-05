Com a quarentena, devido à pandemia do novo coronavírus, o exercício das atividades pedagógicas está passando por novos desafios e a busca por inovações no processo de ensino-aprendizagem foi ainda mais estimulada, como as novas formas de interação social, principal dificuldade encontrada pelos profissionais da Educação, para se adaptarem ao período.

Por meio das redes sociais e plataformas online como o Teams da Microsoft, utilizadas pela UNIFEV e pelo Colégio como ferramentas de apoio educacional, a volta às aulas pôde ser reestabelecida, sem prejuízo acadêmico. Entretanto, como os processos de adaptação de professores, de pais e de alunos com as mudanças tecnológicas no ensino foram inseridos de forma rápida, em alguns casos demandaram um tempo maior de familiarização.

Lecionando há mais de 32 anos e parte do corpo docente de Pedagogia da UNIFEV, encontramos o exemplo na Profa. Esp. Lúcia Helena da Silva Menoia, que, mesmo possuindo os cursos de tecnologias da informática e tutoria em seu currículo, relatou certa dificuldade com o início da adaptação. “Já havia me habituado com as aulas presenciais, mas, ao colocar em prática as ferramentas online, percebi que mesmo quando voltarmos às salas de aula continuarei fazendo uso desses instrumentos que colaboram para o enriquecimento dos conteúdos propostos”, disse.

Para a Profa. Esp. Michele Sagres, docente do Colégio Unifev, a consciência de que a tecnologia seria implantada na educação era clara, porém a forma com a qual ela chegou pegou todo mundo de surpresa. “Nós ainda não temos uma cultura tecnológica tão eficiente em nosso País, porém ela vem neste momento como um auxílio às crianças para que elas tenham acesso à educação, mesmo sem a interação. Essa tecnologia vem auxiliar, mas precisa ser cultural, com crianças adaptadas, para que ela não abranja apenas uma parcela da educação”, explicou.

Segundo a coordenadora do curso de Pedagogia da Instituição, Profa. Dra. Dione Maribel Lissoni Figueiredo, o principal desafio dos pedagogos e universitários a partir dessa pandemia é que todos precisam aceitar dar lugar ao novo, sem abandonar o “velho”.

“É dar nova roupagem, é ter a humildade de aceitar o novo como recurso diferenciador para a nova era que se estabelece, principalmente, depois dessa pandemia. Com certeza o mundo será outro, a escola, os alunos e professores serão outros, porque estarão imersos em contextos diferenciados pelas estruturas geradas, a partir das ressignificações que serão impactadas”, completou.