Novo poço profundo intermediado pelo deputado Carlão Pignatari garante abastecimento em dobro em Parisi

Investimento em obra foi de R$ 401 mil; cidade também ganhou pista de caminhada

O novo poço profundo construído em Parisi, no interior de São Paulo, com recursos intermediados pelo deputado Carlão Pignatari, vai garantir o abastecimento de água mesmo se a cidade dobrar de tamanho. O investimento, de R$ 401 mil, se junta a outros R$ 5 milhões conquistados pelo parlamentar nos últimos quatro anos.

“Parisi é uma cidade em desenvolvimento, assim como várias do interior paulista. Para isso, ela precisa estar preparada. Esse poço profundo cumpre exatamente esse papel, de garantir água de qualidade para todos quando a cidade crescer ainda mais. É um belo investimento no futuro”, afirmou Carlão Pignatari.

O poço tem capacidade para 60 metros cúbicos de água por segundo –ou 60 mil litros de água por segundo. Um reservatório também foi instalado no local. A obra conta ainda com instalação para distribuição de água pela tubulação. “Estamos garantindo água para as próximas décadas em Parisi”, disse o parlamentar.

A cidade ganhou uma nova pista de caminhada, ao lado da rodovia. Já na área urbana, a nova iluminação em LED reduziu o consumo de energia. Outra obra importante foi a implantação de galerias de água subterrânea. A ampliação da creche e reforma do Centro de Convivência também são destaques no município.

Nova frota

O deputado Carlão Pignatari também conquistou nova frota veicular para Parisi. Com o trabalho do parlamentar, a cidade recebeu uma van, uma viatura para patrulha agrícola, um ônibus, uma ambulância, um caminhão-pipa e uma retroescavadeira. Para este ano, Carlão destinou R$ 290 mil para aquisição de novos veículos para a prefeitura.

“Sou um deputado do interior e sei das necessidades dos municípios e da população. Quero aqui reafirmar meu compromisso com as cidades e dizer que Parisi e todo o interior paulista podem continuar contando comigo. Estou à disposição para levar bons projetos para as cidades de São Paulo”, disse Carlão.