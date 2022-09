Novo golpe aplicado por cibercriminosos consiste em instalar um app no celular das vítimas para ter acesso às senhas dos bancos

Golpes aplicados por cibercriminosos estão ficando cada vez mais robustos e, na maioria das vezes, utilizam da engenharia social para conseguir persuadir as vítimas e aplicar a armadilha. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alertou para um novo ataque que está fazendo vítimas: o “Golpe da Mão Fantasma”.

Através da engenharia social, que consiste na manipulação psicológica do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais, o criminoso se passa por um funcionário do banco da vítima informando que a conta foi invadida ou clonada. Para solucionar esse problema, o suspeito afirma à vítima que vai encaminhar um link para instalação de um aplicativo. Quando o usuário clica nesse link, baixa esse app, o criminoso terá acesso a todos os dados que estão no celular.