Na noite desta quarta-feira, dia 10, um incidente grave chocou os moradores de Macaubal. Três cães da raça pitbulls atacaram um homem, vizinho dos tutores dos animais, causando ferimentos graves. Segundo relatos obtidos pelo www.votunews.com.br, o ataque ocorreu por volta das 18 horas, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, os cachorros fugiram do quintal do dono, invadindo a residência do vizinho quando houve o ataque.

A vítima, cuja identidade ainda não foi revelada, sofreu ferimentos graves, principalmente nos braços e no rosto, resultando em desfiguração devido aos ataques. Testemunhas relataram que populares intervieram para deter os cães, inclusive sacrificando um filhote para proteger o homem.

O homem foi prontamente socorrido na unidade de saúde local e depois transferido em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga. A Polícia Militar de Macaubal foi acionada para registrar a ocorrência, enquanto a Polícia Científica compareceu ao local para coletar evidências que possam esclarecer o incidente.

O caso foi formalmente registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Votuporanga como lesão corporal e omissão na guarda de animais, sendo agora investigado pelas autoridades competentes. O www.votunews.com.br continuará acompanhando os desdobramentos deste caso que abalou a comunidade de Macaubal.

Reportagem: www.votunews.com.br