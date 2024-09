NOTÍCIA URGENTE: POLÍCIA FEDERAL REALIZA OPERAÇÃO CONTRA COMERCIALIZAÇÃO DE CÉDULAS FALSAS EM VOTUPORANGA

A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje, 27 de setembro de 2024, a Operação “DOUBLE FAKE”, que investiga a venda de cédulas falsas na internet por meio de perfis em redes sociais. Dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Jales, foram cumpridos nas residências de dois investigados em Votuporanga.

As investigações começaram após a Polícia Civil de Estrela d’Oeste/SP informar que um morador daquela cidade havia comprado cédulas falsas de um perfil em rede social. Durante o trabalho investigativo, a PF identificou dois indivíduos de Votuporanga como responsáveis pelo perfil que comercializava as cédulas, utilizando dados falsos para ocultar suas identidades. Eles ofereciam as cédulas, com pagamento antecipado e entrega via correio.

Durante o cumprimento dos mandados, a PF apreendeu os telefones celulares dos investigados, que foram levados para a sede da PF em Jales. Os aparelhos passarão por perícia para coletar dados e entender o modus operandi dos envolvidos, além de identificar possíveis fornecedores e compradores.

A comercialização de cédulas falsas é crime conforme o artigo 289 do Código Penal Brasileiro, com penas que variam de três a doze anos de reclusão. Além disso, a criação de perfis falsos para cometer crimes pode configurar falsidade ideológica.

