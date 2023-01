NOTÍCIA URGENTE: motorista de aplicativo e sitiante são presos por tráfico em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Operação da Delegacia de Entorpecentes prendeu ainda casal envolvido. Sítio perto de Simonsen era esconderijo

Um sitiante, um motorista de aplicativo, e um casal sem profissão definida, se associaram para tentar a sorte com o tráfico de drogas em Votuporanga. O esquema foi descoberto e a ‘empresinha’ criminosa teve suas atividades encerradas durante a noite (20) pela equipe da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) da Polícia Civil.

Toda a organização logística dos traficantes foi acompanhada e monitoradas pelas equipes de inteligência e de campo da delegacia por vários dias. Com o organograma elaborado, os agentes da especializada montaram o cerco de estrangulamento, com posicionamento de equipes em vários pontos. Assim, evitando fugas após a primeira prisão. Durante a ação de ontem foram presos três homens e uma mulher. Eles estavam associados na venda de entorpecentes em Votuporanga e região.

Segundo a polícia, o casal – de 27 e 29 anos de idade, coordenava as entregas e a contabilidade do tráfico, já o motorista de aplicativo, utilizando o carro, fazia as entregas e o último, de 33 anos, mantinha o entorpecente guardado em um sítio localizado às margens da rodovia que liga Simonsen e Américo de Campos.

No final da tarde de ontem, após novas diligências, os policiais deflagraram a ação inicialmente abordando o veículo de aplicativo Spacefox, sendo localizado no interior do mesmo aproximadamente cinco quilos de maconha.

Avançando pela noite, foram até o sítio onde encontraram o restante do entorpecente e detiveram mais um, prosseguindo nas diligências foram até a residência do casal, no Bairro Pacaembu, onde o homem e a mulher foram presos.

Ao todo foram apreendidos 13,7 quilos de maconha, que após fracionados para a venda renderiam cerca 4,6 mil porções, 555 gramas de cocaína, que renderiam 1.670 porções, 181 gramas de crack, suficientes para 900 porções, além de duas balanças de precisão, telefone celular e um carro.

Na madrugada de hoje (21), os integrantes da quadrilha foram autuados pelo delegado Allan Francisco Athayde Soares. A mulher foi ouvida e liberada, ficando condicionada ao prosseguimento da investigação. Os três homens estão na cadeia à disposição da Justiça. votutudo