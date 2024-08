Um jovem de 21 anos, identificado como D.S.N., foi transferido em estado grave para o Hospital de Base de São José do Rio Preto após um acidente ocorrido por volta das 7h10, desta segunda-feira, dia 26, em Votuporanga. O acidente aconteceu quando a motocicleta que ele pilotava foi atingida por um ônibus de transporte escolar no cruzamento das ruas Eduardo Garcia Jerônimo e Dr. Antônio Corrêa, no bairro Boa Vista – Votuporanga.

A colisão ocorreu em um local com sinalização de “pare” para o ônibus de transporte escolar. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do ônibus alegou não ter observado a aproximação da motocicleta. O impacto foi tão violento que a motocicleta ficou completamente destruída.

O jovem motociclista foi inicialmente socorrido pelo SAMU inconsciente e levado ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga. De acordo com o boletim médico da Santa Casa, D.S.N. chegou ao pronto-socorro às 7h54 desta segunda-feira (26/8), passou por atendimento e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto às 15h10.

A Polícia Técnico-Científica de Votuporanga investigará as causas do acidente para determinar as responsabilidades envolvidas.

