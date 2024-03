Mulher é detida tentando entrar com drogas na Penitenciária de Pracinha

A esposa de um detento alojado na Penitenciária de Pracinha foi detida em flagrante portando drogas no domingo (24), quando tentava entrar na unidade em dia de visita.

Durante procedimento de revista pelo escâner corporal, Policiais Penais identificaram imagens suspeitas junto ao corpo da acusada, indicando possível tentativa de introdução de ilícito.

Questionada, ela confirmou que trazia consigo três invólucros que continham 14 gramas de pó branco, aparentando ser cocaína e 49 gramas de substância esverdeada, aparentando ser maconha.

Após a apreensão, foram acionadas as autoridades policiais que conduziram a visitante ao Plantão Policial no município de Adamantina para lavratura de Boletim de Ocorrência, ficando à disposição da Justiça. A unidade instaurou procedimento interno para apurar os fatos.

Visitante é flagrada com droga sintética na Penitenciária de Junqueirópolis

A mulher de um detento alojado na Penitenciária de Junqueirópolis foi impedida de entrar na unidade no sábado (23), por ter sido surpreendida com cinco folhas semelhantes à droga sintética, que estavam junto ao seu corpo.

Ao ser submetida à revista por meio do escâner corporal, foram observadas imagem irregulares. Após ser indagada, ela confirmou que portava o entorpecente e o entregou de forma espontânea.

A visitante foi encaminhada até a central de flagrantes em Dracena para ser lavrado o Boletim de Ocorrências. A unidade instaurou procedimento interno para averiguar a possibilidade de envolvimento do sentenciado nos fatos.

Esposa de detento é presa em flagrante com maconha na Penitenciária de Irapuru

Uma mulher foi presa em flagrante ao tentar entrar com droga na Penitenciária de Irapuru, em dia de visita aos sentenciados no domingo (24).

A acusada é esposa de um dos detentos alojados na unidade e apresentou imagem irregular quando passou pela revista no escâner corporal.

Ela acabou confirmando que levava um invólucro junto ao seu corpo e, de forma espontânea, o entregou aos servidores. No interior do objeto havia uma porção de substância com características de maconha.

O material ilícito e a visitante foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Adamantina para demais providências. Na unidade prisional foi instaurado procedimento disciplinar para apuração dos fatos.

Policiais Penais impedem entrada de drogas com duas visitantes na Penitenciária de Andradina

As esposas de dois detentos alojados na Penitenciária de Andradina foram impedidas de entrar na unidade, no domingo (24), por terem sido flagradas portando porções de maconha ao passarem pela revista no escâner corporal.

Policiais Penais, ao fazerem o procedimento por meio do escâner corporal, perceberam imagens irregulares em ambas as visitantes. Sendo questionadas, elas confirmaram que levavam entorpecentes e entregaram, de forma espontânea, invólucros que continham substâncias esverdeadas análogas à maconha.

A Polícia Militar foi acionada e as visitantes conduzidas à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. A unidade instaurou procedimento interno para averiguar a possibilidade de participação dos detentos nos fatos.

Visitante é detida com droga na Penitenciária de Presidente Bernardes

Policiais Penais surpreenderam a visitante de um detento tentando entrar com ilícitos na Penitenciária “Silvio Yoshihiko Hinohara” de Presidente Bernardes, no domingo (24).

Durante o procedimento de revista no escâner corporal, os servidores notaram uma imagem anormal e, ao questionarem a mulher, ela admitiu estar em posse de material ilícito e entregou um invólucro que continha substâncias análogas à maconha e cocaína.

Ela foi conduzida pela Policia Militar para a delegacia local e a unidade instaurou procedimento interno para apurar a possibilidade de participação do sentenciado nos fatos.

Esposa de detento é impedida de entrar com bilhete na Penitenciária de Florínea

A esposa de um detento alojado na Penitenciária de Florínea foi impedida de entrar na unidade, no domingo (24), por ter sido surpreendida com uma carta manuscrita em seus pertences.

O papel, com as anotações suspeitas, foi encontrado por Policiais Penais quando revistavam vasilhame que era levado pela acusada e que seria entregue ao detento posteriormente.

Mulher é detida com drogas na PIII de Lavínia

Uma mulher foi impedida de entrar durante o dia de visita, no sábado, na Penitenciária III de Lavínia, por estar em posse de uma porção de maconha e cinco pedaços de papel semelhantes à droga sintética.

A droga foi encontrada por Policiais Penais que notaram imagem irregular na altura do tórax. Ao ser questionada, ela afirmou que estava levando drogas escondidas no top que vestia.

De forma espontânea, ela retirou os invólucros e entregou aos servidores. Autoridades policiais foram acionadas para as demais providências e a unidade instaurou procedimento interno para apurar os fatos.

