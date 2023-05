NOTÍCIA URGENTE: ladrões teriam invadido sítio para roubar, mas cometem duplo homicídio em Votuporanga

Uma das linhas de investigação que a Polícia trabalha para elucidar um duplo homicídio em Votuporanga nesta madrugada de quinta-feira, é roubo seguido de morte. Pai e filho, de 56 e 22 anos de idade – respectivamente, foram brutalmente assassinados durante a madrugada em uma tentativa de roubo. Conforme informações colhidas pelo votunews, os indivíduos teriam colocado diversos objetos de valor na caminhonete do proprietário, o conhecido senhor Wladimir Baggio – produtor de mel, bastante conhecido em Votuporanga e região. Pai e filho foram encontrados amarrados e com marcas de tiros pelo corpo.

O senhor morreu no local do crime, o filho ainda foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga. Contudo, de acordo com o hospital, a Santa Casa de Votuporanga informa V.M.B, de 22 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta quinta-feira (11/5), 3h33, vítima de arma de fogo. Ele passou por atendimento e, infelizmente, veio à óbito.

Uma intensa mobilização policial está acontecendo em Votuporanga para elucidar o crime.

O local do crime é o sítio da família na Estrada “Fábio Cavalari” – há um quilômetro de distância do Aeroporto Estadual de Votuporanga . Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, foi uma tentativa de roubo, os indivíduos após cometer o crime, colocaram vários objetos de valor na caminhonete da família, mas não chegou a levá-la.

Ainda conforme informações apuradas pelo votunews, momentos antes do crime a vítima – bastante conhecida, o senhor Wladimir – produtor de mel e seu filho Vítor Moré Baggio de idade, fez pedido de socorro por um grupo de whatsApp chamado Vizinhança Solidária.

Imediatamente, a Polícia Militar foi acionada e chegou ao local e já encontrou o produtor de mel morto a tiros e o seu filho chegou a ser socorrido à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos. Pai e filho foram encontrados mortos, amarrados e com sinais de tiros.

O crime é investigado como tentativa de roubo e há uma intensa mobilização das Polícias Civil e Militar de Votuporanga para chegar ao autor (ou autores) deste bárbaro crime que chocou Votuporanga nesta quinta-feira.

REPORTAGEM: CRÉDITO: Votunews