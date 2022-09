NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: veículo é atingido por trem na linha férrea de Votuporanga

NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: um acidente foi registrado por volta das 16h30, desta quinta-feira, dia 29, na linha férrea que corta o perímetro urbano de Votuporanga. Um veículo Fiat Strada foi atingido violentamente pela locomotiva que fazia o trecho Votuporanga a São José do Rio Preto.

No cruzamento da linha férrea, pela Estrada Vicinal “Adriano Pedro Assi”, a conhecida estrada do 27, o motorista teria tentado atravessar a linha férrea e foi atingido pelo trem da empresa Rumo.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o motorista do veículo conseguiu sair de dentro antes da colisão com o trem. Apesar do grande susto, somente danos materiais no veículo.

Reportagem: Votunews