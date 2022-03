NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Polícia Ambiental de Votuporanga prende quadrilha especializada em furto de gado

Uma megaoperação envolvendo a Polícia Ambiental de Votuporanga resultou na prisão de uma quadrilha especializada no furto de gados que agia na região de Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, a Polícia Ambiental de Votuporanga prendeu na noite desta quarta-feira, dia 9, uma quadrilha especializada em furto de gados que agia em várias cidades da região.

Os ladrões foram flagrados com dois caminhões lotados de gado que foram furtados em propriedade rural localizada no município de General Salgado-SP. A ocorrência policial teve início na noite desta quarta-feira, dia 9 e só foi concluída na manhã desta quinta-feira, na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Votuporanga. Os integrantes da quadrilha foram autuados e presos em flagrante e os animais recuperados e entregues novamente ao proprietário.

Após um incansável trabalho de rastreamento da quadrilha, a Ambiental teve sucesso de realizar a prisão de quatro indivíduos nesta madrugada. Foram presos em flagrante no município de Nhandeara, após furtar 33 cabeças de gado no município de General Salgado. A quadrilha atuava em toda a região. Foram apreendidos com eles 2 caminhões e 2 carros. Os animais foram restituídos a vítima.

De acordo com com o boletim de ocorrência, durante Policiamento Rural em atendimento a uma denúncia anônima de uma quadrilha de furto de gado cometeria o crime pela região de Nhandeara foi realizada operação com a participação de várias equipes de Polícia Ambiental, com o objetivo de interceptar e prender os autores do possível furto.

Conforme denúncia, os indivíduos estariam utilizando dois caminhões, sendo um cor azul e o outro cor branca, além de dois veículos, sendo um Classic cor cinza e um Polo cor preta.

Diante dessas informações, foi realizada patrulhamento com vistas a tais veículos, com viaturas posicionas pelas Rodovias SP-310 e SP-461, com o objetivo de abordá-los.

Pela Rodovia SP-461, Km 106, proximidades do trevo de acesso ao Bairro dos Portugueses, os referidos veículos foram abordados, exceto o Polo Preto, o qual empreendeu fuga tomando rumo ignorado, sendo: Mercedes Benz 1111, cor azul, placas de Jales/SP conduzido por F transportando 11 (onze) bovinos, e o outro um Mercedes Benz 1113, cor branca, de Mirassolandia/SP, conduzido por J, transportando 22 (vinte e dois) bovinos.

Além disso, também foi abordado o veículo GM Corsa Wind, cor cinza, conduzido por M. Após breve entrevista, os condutores dos caminhões informaram que foram contratados para fazer o transporte do gado furtado, os quais estavam cientes desta condição, e que não sabiam para onde levar, porém que M. os guiaria com o Corsa Cinza. Após indagados, informaram exatamente o local do furto. J. também informou que no local dos fatos, estava presente um indivíduo de nome “F.” que era o responsável pelo carregamento do gado, e que não conhecia este indivíduo, apenas gravou ao apelido.

Em diligencias pelo local indicado onde foi realizado o furto, as equipes da Polícia Ambiental verificaram cercas cortadas, além de verificarem objetos envolvidos no furto abandonados no local, além da presença de outros animais bovinos presos no local e dois cavalos, aparentando que o restante dos bois seriam também carregados, se utilizando dos cavalos para auxílio.

Nas imediações do local do furto, foi ainda abordado o veículo Gol na cor branca, com o indivíduo A., sendo localizado no interior do veículo demais objetos que suspeitavam estar envolvidos no crime.

Sendo assim, foi indagado acerca de sua participação, confessando que participa do grupo criminoso, e que estava aguardando nas proximidades para darem prosseguimento ao crime.

Após contato com moradores vizinhos, o proprietário dos bovinos furtados foi localizado, tratando-se do sr. Manoel, o qual se dirigiu a Central de Flagrantes, prontamente reconheceu o gado e providenciou transporte para o gado recuperado, totalizando 33 (trinta e três) animais subtraídos.

Foi elaborado boletim de ocorrência de natureza Furto Qualificado/Formação de Quadrilha, sendo ratificada a voz de prisão em flagrante, permanecendo os infratores a disposição da justiça.

REPORTAGEM/VOTUNEWS: