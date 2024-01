NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: motorista sofre ferimentos leves em capotamento de veículo na Euclides da Cunha

Um acidente ocorrido por volta das 13h40, desta quarta-feira, na rodovia Euclides da Cunha – entre o distrito de Simonsen a Votuporanga mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária.

O motorista – de 45 anos de idade, morador de Matão-SP dirigia o veículo e perdeu o controle da direção, vindo a capotar, parando próximo ao acostamento da pista – sentido São José do Rio Preto a Votuporanga. As equipes de resgate (UR e Auto-Bomba) do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local do acidente para prestar socorro ao motorista. O motorista foi socorrido ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga com ferimentos leves.

