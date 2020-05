Não há nova data para aplicação do exame

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) decidiram adiar, nesta quarta-feira, 20, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020), anteriormente a ser realizado nos dias 1 e 8 de novembro deste ano.

ABAIXO A NOTA DO INEP NA ÍNTEGRA

Atento às demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) decidiram pelo adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital.

As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais.

Para tanto, o Inep promoverá uma enquete direcionada aos inscritos do Enem 2020, a ser realizada em junho, por meio da Página do Participante.

As inscrições para o exame seguem abertas até as 23h59 desta sexta-feira, 22 de maio.