NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: jovens ficam gravemente feridos em acidente em Votuporanga

Um grave acidente de moto envolvendo dois jovens foi registrado na manhã deste sábado, em Votuporanga. Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br DUAS VÍTIMAS GRAVES EM ACIDENTE DE MOTO EM VOTUPORANGA.

O acidente aconteceu na manhã deste sábado, próximo ao cruzamento das ruas Joaquim Franco Garcia e Conde Francisco Matarazzo, no bairro Estação. Jovens levados em estado grave à Santa Casa pelas equipes de socorro, um deles com fraturas e o outro inconsciente. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU socorreram as vítimas ao hospital de Votuporanga.

EM INSTANTES, MAIS INFORMAÇÕES: