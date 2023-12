NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: grave acidente envolvendo dois veículos na vicinal que liga Parisi a Pedranópolis

NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Um grave acidente envolvendo dois veículos foi registrado por volta das 13h30, deste domingo, dia 31, na vicinal “Izidoro Parisi” – que liga os municípios vizinhos de Parisi e Pedranópolis.

Conforme as informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br o acidente envolveu uma caminhonete e um New Fiesta que, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Científica de Votuporanga, colidiram frontalmente.

Com o violento impacto, o condutor do New Fiesta perdeu o controle da direção, vindo a tombar além do acostamento da vicinal, já na vegetal.

Ainda de acordo com o apurado pelo votunews, até o momento não há o registro de feridos, o Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Votuporanga chegaram no local minutos após o acidente e estão socorrendo as vítimas. A Polícia Militar de Parisi e Pedranópolis estão no local para o registro da ocorrência de acidente de trânsito e fazer a segurança do trecho para evitar novos incidentes.

A reportagem do votunews trará atualizações deste grave acidente.

REPORTAGEM: FOTO/ www.votunews.com.br