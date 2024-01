Três pessoas ficam feridas em colisão entre dois veículos em Parisi

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na vicinal entre Pedranópolis e Parisi, no início da tarde deste domingo, dia 31 de dezembro.

De acordo com informações das autoridades, uma caminhonete e um carro colidiram frontalmente na altura do quilômetro 10 da vicinal.

Com o impacto, o carro saiu da pista e capotou em vegetação lateral da pista. As vítimas, que estavam no carro, foram socorridas pelos Bombeiros ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Votuporanga, sem risco de morte.

O motorista da caminhonete, que não se feriu, permaneceu no local e prestou depoimento à polícia. O caso será investigado.

A Polícia Militar Rodoviária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar por vias secundárias, como vicinais. É importante respeitar o limite de velocidade e manter a distância de segurança entre os veículos.