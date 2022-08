Homem bêbado é preso com pistola 380

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Fernandópolis durante uma abordagem ocorrida na noite da última sexta-feira, dia 18, por dirigir embriagado.

Durante averiguação no veículo, os PMs encontraram uma pistola 380 com mais nove estojos do mesmo calibre totalmente deflagrados.

Ele foi preso e encaminhado ao Plantão Policial e irá responde por Embriaguez ao Volante e Porte Ilegal de Arma de Fogo.