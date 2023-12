AJUDE COMPARTILHANDO: familiares de desaparecidos realizam buscas em Mirassol

Os familiares dos três moradores de Olímpia que estão desaparecidos desde a última quinta-feira, 28 de dezembro, irão realizar uma varredura por Mirassol neste domingo (31) em busca de mais informações.

Anderson Givago, Mirele Tofalete e Isabelly Tofalete saíram da cidade onde residem com destino a São José do Rio Preto para comemorar o aniversário de Mirele e não foram mais vistos desde então.

A última vez que falaram com a família foi por volta das 14h do mesmo dia, após esse horário eles não responderam mais e as mensagens deixaram de chegar. À noite os celulares já estavam desligados e as ligações começaram a cair direto na caixa postal.

Parentes mais próximos se reuniram e decidiram vim para Mirassol, pois a única pista que se tem até o momento é de que o carro passou por um radar que fica no perímetro da cidade, por volta das 13h de quinta-feira. No entanto, o trecho não faz parte do trajeto inicial planejado pelo casal.

O carro que a família estava é um Volkswagem Gol prata, com placas EVM 5212. Quem tiver qualquer pista ou informação que possa ajudar pode entrar em contato pelos números (17) 98137-0649 (Geise) ou (17) 99657-2728 Francieli. Juliana Elias Jornalista e uma das idealizadoras do Mirassol Conectada.