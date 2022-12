NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: acidente com vítima fatal em Vitória Brasil

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Rodovia Antônio Alduino em Vitória Brasil ( ao lado da Agro JMS ), colisão frontal entre dois veículos

Conforme informações do site TVC, o acidente deixou ao menos cinco pessoas feridas no local e uma veio a óbito presa entre as ferragens dos veículos.

As outras quatro vítimas foram encaminhadas para a Unidade Pronto Atendimento de Jales.

TVC INTERIOR: