Acusado de matar homem com pedradas em Votuporanga vai à júri popular

O réu M.C.S. será julgado pela morte de F.J.C, crime ocorrido na rua Bahia, em outubro de 2021, em Votuporanga

Fernanda Cipriano

fernanda@acidadevotuporanga.com.br

M.C.S, acusado de matar F.J.C após uma briga em Votuporanga, sentará no banco dos réus do Salão do Júri da cidade no próximo dia 2 de junho. A briga, que aconteceu no dia 31 de outubro de 2021, resultou na morte da vítima por politraumatismo dez dias depois.

De acordo com a denúncia, ambos teriam iniciado um desentendimento por ciúmes em um churrasco, na rua Bahia. No primeiro momento, F, a vítima, pediu para que M. saísse do local e já alterado o agrediu no rosto. Na sequência, o acusado saiu do local, pegou uma pedra e partiu para cima da vítima, já no lado de fora da casa.

Nesse momento, ainda conforme a acusação, M golpeou a vítima na cabeça, que de pronto caiu no chão. Logo em seguida, o acusado teria chutado e pisado na cabeça de F. Não satisfeito, ele ainda se abaixou sobre a vítima, que continuava caída no chão, e continuou a golpeá-la na cabeça.

Depois disso, ele fugiu do local e deixou a vítima caída no chão. A vítima foi socorrida desacordada após a briga e encaminhada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde ficou internado até o dia 11 de novembro, quando não resistiu aos ferimentos e morreu.

O acusado foi preso, por meio de um mandado, em outubro do ano passado e foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de homicídio qualificado com recurso que dificultou a defesa da vítima.

A defesa do acusado, comandada pelo advogado Douglas Fontes, pede o afastamento da qualificadora do homicídio, que é de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois afirma que houve luta, discussão, anterior ao crime.

As versões de defesa e acusação serão apresentadas aos jurados, durante a sessão do Tribunal, que será presidida pela juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, no dia 2 de junho, a partir das 9h.

O sorteio dos jurados que participarão do julgamento foi marcado para o próximo dia 17.

Legenda: O caso aconteceu na rua Bahia, em outubro de 2021; a vítima faleceu dias depois por conta dos ferimentos

(Foto: Reprodução/Câmeras de Segurança – A Cidade)