NOTA DE FALECIMENTO: Falece o Senhor Darcí Pinto Ricas, aos 62 anos de idade

É com grande tristeza que comunicamos o falecimento do senhor Darcí Pinto Ricas, aos 62 anos. O idoso foi encontrado sem vida em sua residência localizada na Avenida Central, nº 1950, em Cardoso, SP, nas proximidades do asilo.

No último domingo (11), a ausência do senhor Darcí foi percebida pelos vizinhos, que, preocupados, decidiram entrar em sua casa para verificar se estava tudo bem. Infelizmente, ao adentrar o local, encontraram o idoso já sem vida.

A Polícia Militar foi imediatamente acionada e compareceu ao local para conduzir os procedimentos iniciais. A Polícia Científica também foi chamada para realizar a perícia e determinar as circunstâncias do óbito.