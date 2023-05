PERDA: Votuporanga perde a jovem Ariane Balbino de Andrade

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Faleceu nesta segunda-feira, em Votuporanga, a jovem Ariane Aparecida Balbino de Andrade, aos 23 anos de idade.

Filha de Claudinei de Andrade, Ariane foi velada no Velório Municipal de Votuporanga e a cremação do corpo, conforme informou a Funerária Sagrado Coração de Votuporanga, aconteceu às 10 horas, desta terça-feira, no Cemitério Parque Jardim das Flores.

Aos amigos e familiares, nossos sentimentos pela perda da jovem Ariane Aparecida Balbino de Andrade.