PERDA: morre vítima da COVID-19 a conhecida terapeuta votuporanguense Dorivan Nascimento, aos 60 anos

Votuporanga perde mais uma vítima para COVID-19. Faleceu nesta segunda-feira, dia 7, na Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, a conhecida votuporanguense Dorivan Nascimento, aos 60 anos de idade. Era terapeuta, filha do antigo relojoeiro de Votuporanga, seu Santo – já falecido, Dorivan estava internada em Rio Preto, acometida pelo vírus da COVID-19.

Era casada com Wesley Ricardo Fain – que também está hospitalizado se recuperando do novo Coronavírus, mas passa bem. Deixa duas filhas, Juliana e Camila, além do irmão Carlos e da mãe Dona Diva.

Seu corpo foi sepultado às 13 horas, desta terça-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

