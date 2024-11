“No mundo da lua”: Creche municipal abre calendário de festivais de fim de ano das escolas

Espetáculo teve como base o seriado Lucas Silva e Silva, muito conhecido na década de 90, e envolveu 200 alunos do Maternal II, Pré I e Pré II



O Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo foi palco do Festival Musical “No mundo da Lua” realizado pelo Cemei “Profª Elza Maria de Souza Figueira” na noite da última terça-feira (5/11). O objetivo do evento foi proporcionar às crianças com idades entre 3 e 5 anos a oportunidade de representar suas potencialidades através da dança e, com isso, comemorar o encerramento de mais um ano letivo junto de seus familiares.



O espetáculo teve como base o seriado Lucas Silva e Silva, muito conhecido na década de 90, um garoto que usa a sua imaginação para criar a realidade que gostaria que existisse. Aproveitando a temática do seriado, os educadores envolvidos no projeto trabalharam com os alunos hábitos importantes para agregar na vida dos pequenos, com o objetivo de fazê-los perceber a importância de criar uma rotina saudável.



Através da música, da dança e do teatro, as crianças protagonistas dessa história participam de uma narrativa lúdica e divertida, onde viajam no mundo da imaginação e descobrem que, também nos contos de fadas, escovar os dentes todos os dias, frequentar a escola, comer frutas e legumes, limitar o uso de videogame fazem parte da vida, e que não é chato, mas necessário para crescer forte e saudável.



O Festival faz parte dos projetos pedagógicos da escola e conta com a participação de toda comunidade, alunos e voluntários da Educação. Aproximadamente 200 alunos do Maternal II, Pré I e Pré II participaram das atrações.



“Os espetáculos envolvem não só os alunos e profissionais, mas, principalmente, os familiares. Essas apresentações, além de contribuírem no aspecto pedagógico, também fortalecem os vínculos entre família e escola”, disse o secretário da Educação, Marcelo Batista.



Neste ano, os convites do Festival do Cemei “Profª Elza Maria de Souza Figueira” foram trocados por 1 litro de leite e toda arrecadação será destinado para o Fundo Social de Solidariedade Votuporanga.



Na programação dos próximos eventos, voltados aos familiares dos alunos, estará o Festival do Tempo Integral “A Magia do Cinema”, do CEM “Profª Anita Liévana Camargo”, agendado para o dia 19 de novembro, às 19h, também no Centro de Convenções.