No MA: Filha que tentou matar a mãe asfixiada em leito de hospital diz que ‘pacientes terminais deveriam ter direito de escolher’

“Não apenas em relação a essa tentativa de homicídio, ela também vinha fazendo algum tipo de movimentação quem sabe até mudanças na medicação dessa mãe vinha recebendo via soro. Criminalmente, temos a informação de o que motivou esse ato criminoso teria sido em decorrência da filha estar cansada de cuidar de uma mãe idosa, que apresenta vários problemas de saúde. E segundo o que foi repassado pelo delegado plantonista, isso poderia ter sido uma das causas desse comem timento esse ato criminoso e bastante grave contra a própria mãe, cometido pela filha”, explicou Carlos Alessandro, superintendente da Polícia Civil na capital.

Segundo a Delegacia do Idoso, que conduz as investigações, ainda serão colhidos depoimentos da idosa para tentar esclarecer quais foram as motivações do crime.