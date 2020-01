Polícia Militar recupera motocicleta furtada e detém ladrões de 14 e 15 anos em Cardoso

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Motocicleta foi furtada na Rua 10, no bairro Jardim dos Lagos, sendo localizada na Rua Miguel Pinto de Souza, no bairro Vila Urias de Paula. Indivíduos foram liberados na Central de Flagrantes na presença dos responsáveis.

Na noite desta quarta-feira (29), a Polícia Militar de Cardoso/SP foi acionada após o furto de motocicleta Honda/Biz, de cor vermelha, na Rua 10, no bairro Jardim dos Lagos.

De posse dessas informações, os militares intensificaram o patrulhamento, quando pela Rua Miguel Pinto de Souza, no bairro Vila Urias de Paula, visualizaram dois indivíduos conduzindo uma motocicleta com as características informadas e sem capacetes, sendo que optaram pela abordagem.

Ainda segundo informações, os indivíduos tentaram fugir, mas foram acompanhados e detidos pelos policiais. Questionados, confessaram que quebraram dois cadeados para furtar a motocicleta e, ainda que destruíram a parte frontal do painel do veículo para fazer uma “ligação direta”.

Diante do exposto, a proprietária foi informada e reconheceu sua motocicleta, já os criminosos de 14 e 15 anos foram apresentados na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde após ouvidos, foram liberados para seus respectivos responsáveis legais.