No litoral de SP: Menina de 11 anos é ferida ao tentar desarmar avô após ver avó baleada

Uma menina de 11 anos e a avó dela, de 49, foram baleadas pelo ex-marido da mulher em São Vicente, no litoral de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, a menina foi atingida enquanto tentava conter e desarmar o suspeito, de 53 anos, que já havia atirado contra a mulher. Após atirar contra as vítimas, o suspeito cometeu suicídio. As informações foram divulgadas pela polícia na tarde desta sexta-feira (14).

Conforme apurado pelo G1, o crime ocorreu na Rua Antônio Ferreira e Silva, no bairro Parque das Bandeiras, Área Continental de São Vicente. Segundo a Polícia Civil, o casal estava em processo de separação e combinava a divisão de bens quando começaram a discutir na casa onde viviam.

Durante a discussão, o suspeito exigiu que a ex-companheira entrasse no quarto do casal. Após ela se recusar, o homem sacou um revólver de calibre 38 e disparou contra ela, atingindo a vítima no ombro. Ao ouvir o disparo, a neta do casal, que também estava na casa, correu para ajudar a avó.

Tentando conter o avô, a menina segurou o cano da arma e entrou em luta corporal contra o homem. Para se soltar, ele disparou novamente a arma, atingindo a criança na mão direita. Após ser baleada, neta e avó conseguiram fugir do imóvel, trancando o homem do lado de dentro da casa.

As vítimas contaram à polícia que, enquanto buscavam por ajuda, ouviram um terceiro disparo no interior da casa. Após a chegada da Polícia Militar ao local, a equipe encontrou o homem já sem vida, com um ferimento de disparo de arma de fogo na cabeça.

O local foi isolado pela PM até a chegada da perícia da Polícia Civil. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu as vítimas ao Hospital Municipal de São Vicente, onde a criança recebeu curativos e foi liberada. Já a mulher foi internada e passou por cirurgia. Não há informações sobre o estado de saúde dela.