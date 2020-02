‘Teremos o papai e a mamãe’, diz Putin, ao apoiar proposta de fixar na Constituição ‘valores familiares tradicionais’ na Rússia

“O casamento é uma união entre um homem e uma mulher”, disse Putin durante uma reunião com um grupo de funcionários do Kremlin sobre a reforma constitucional proposta por ele em janeiro.

Segundo Batalina, o conceito de família está ameaçado atualmente por causa da tentativa de incluir termos como “pai número um” e “pai número dois”.

“Não é uma fantasia, é uma realidade em muitos países”, defendeu Batalina, que representa o partido Rússia Unida na Câmara Baixa do Parlamento (Duma), e que no passado apoiou ativamente a lei que proíbe “propagandas com conteúdo homossexual” no país.