No litoral de SP: Homem mata namorada a facadas após crise de ciúmes durante festa

Uma mulher de 36 anos foi morta a facadas pelo namorado no banheiro de uma festa em São Vicente, no litoral de São Paulo. De acordo com familiares da vítima ouvidos pelo G1 neste sábado (21), Bruno Simões dos Santos, de 34 anos, teve uma crise de ciúmes após ver a namorada conversar com outro rapaz. Ele foi preso em flagrante no local do crime.