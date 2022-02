NEOENERGIA ELEKTRO REFORÇA ORIENTAÇÕES PARA EVITAR ACIDENTES PROVOCADOS POR SOBRECARGA ELÉTRICA

Uso indevido das instalações elétricas pode provocar acidentes em residências, onde acontece a maioria dos incêndios causados por sobrecarga na fiação

A Neoenergia Elektro alerta para a importância do uso seguro das instalações elétricas. Fazer ligações irregulares e sobrecarregar a fiação representam um risco para a população e ao fornecimento de energia. Para evitar acidentes, uma das orientações de segurança da empresa é que seja elaborado um projeto elétrico para a construção das residências e que ele seja obedecido, utilizando material de qualidade e apropriado para as cargas.

O uso de cargas e fiações inadequadas aumenta a possibilidade de curto-circuito e outros acidentes, como incêndios. “Os moradores devem manter uma rotina de inspeções e melhorias nas instalações elétricas dos imóveis, especialmente em reformas ou se precisarem ligar novos aparelhos. Esse trabalho deve ser feito por um eletricista qualificado, que poderá avaliar se a fiação está obsoleta ou não, e revisar o projeto elétrico, principalmente, em residências mais antigas, que geralmente não estão preparadas para a quantidade de eletroeletrônicos que possuímos atualmente”, orienta o gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Elektro, Guilherme Mafra.

Além disso, é importante não utilizar o benjamin (T) para conectar mais de um aparelho na tomada ao mesmo tempo.

De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos da Eletricidade (Abracopel), no Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2021, os incêndios provocados por sobrecarga representaram 38,8% do total de acidentes ocorridos em 2020. Mais da metade desses incêndios ocorreu em residências, seguidas de pequenos pontos comerciais.

A pesquisa demonstra, ainda, que os ventiladores e aparelhos de ar-condicionado estão entre os principais causadores de acidentes. Nesses casos, não se deve ligar diversos equipamentos na mesma tomada, para evitar problemas como curto-circuito. É necessário, além disso, verificar as condições dos fios dos aparelhos, que precisam apresentar boas condições, não estando descascados. Outra dica é ligar os aparelhos na tomada segurando no plug, nunca no fio, e sempre calçado e seco.

Ligações irregulares

As ligações irregulares são um risco para toda a população, podendo provocar acidentes e incêndios. Isso acontece porque, por serem feitas sem autorização das distribuidoras de energia, elas não passam por um estudo prévio. A rede elétrica é planejada para atender a uma determinada demanda e, com essas ligações, há um aumento de forma indiscriminada da quantidade de carga, podendo gerar curto-circuito.

A Neoenergia Elektro utiliza tecnologia e realiza inspeções constantes de redes para inibir ligações irregulares, buscando dar mais segurança e qualidade nos serviços oferecidos aos clientes. A população pode contribuir com esse trabalho por meio do canal de denúncias anônimas disponibilizado no site das distribuidora: www.neoenergiaelektro.com.br .

