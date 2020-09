O “Gulf Livestock 1”, que seguia para um porto da China, lançou um pedido de ajuda na madrugada de quarta-feira (2), quando estava a 185 km da ilha japonesa Amami Oshima, de acordo com a France Presse.

As equipes de resgate só encontraram na noite de quarta um chefe de oficiais filipino de 45 anos que contou ter colocado o colete salva-vidas e pulado na água após chamar seus colegas a bordo.

Ainda de acordo com o relato do único sobrevivente até o momento, o motor do navio parou e uma onda fez a embarcação virar antes de afundar. Ele disse não ter visto outros tripulantes enquanto esperava para ser resgatado.