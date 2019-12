Explosão de carro-bomba deixa pelo menos 90 mortos na Somália

Ao menos 125 pessoas ficaram feridas, segundo a Associated Press, que informa a morte de pelo menos 78 pessoas.

A explosão ocorreu às 8h (horário local; 2h no horário de Brasília) em um posto de controle da cidade, onde forças de segurança fortemente armadas inspecionam veículos em busca de explosivos e armas e outros agentes direcionam o tráfego. O ataque ocorreu no horário do rush de sábado, dia útil em alguns países muçulmanos.