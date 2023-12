Venha sonhar com a gente” com música, dança, espaços para fotos, algodão-doce, brinquedos infantis, pipoca

Nesta sexta-feira (15) e amanhã serão dias de muita arte, cultura e entretenimento na Cidade Universitária da Unifev. Além dos espaços instagramáveis e das luzes que ficarão acessas até o dia 6 de janeiro para visitação, os dias 15 e 16 contarão com programação especial de Natal, a partir das 20h, na entrada principal.

Com o tema “Venha sonhar com a gente”, a Instituição promoverá uma série de atividades gratuitas e abertas para a população, que contará com muita música, dança, espaços para fotos, algodão-doce, brinquedos infantis, pipoca, estacionamento e passeio na carreta iluminada, de forma gratuita.

Dentre as principais atrações, o público poderá contemplar a chegada do Papai Noel, as apresentações do “Coral Unifev”, da “Cantata e Dança Acrobática” do Colégio Unifev e um lindo espetáculo do Estúdio de Dança Mariana Maricato.

Além disso, haverá uma área de alimentação que incluirá food trucks comercializando uma variedade de opções gastronômicas.

SERVIÇO:

Dia 15/12:

– Chegada do Papai Noel.

– Apresentações do “Coral Unifev”, composto por colaboradores, alunos e comunidade em geral e da “Cantata e Dança Acrobática” do Colégio Unifev;

Local: Entrada principal da Cidade Universitária, a partir das 20h.

Dia 16/12:

– Apresentação do Show da Broadway, do Studio Mariana Maricato;

– Local: Cidade Universitária, a partir das 20h.