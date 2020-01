Na lanterna: CAV sofre gol nos acréscimos e perde em Taubaté

Votuporanguense sofreu a segunda derrota no Paulista da Série A2. A Pantera Alvinegra buscará reabilitação diante do Atibaia, na próxima quarta-feira (29), às 15h, no Estádio Décio Vitta, em Americana/SP.

Com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, o Taubaté venceu o Votuporanguense de virada por 2 a 1 na tarde deste sábado (25), no Joaquinzão, pela segunda rodada do Paulista da Série A2. Vitor Braga, no primeiro tempo, abriu o placar para o CAV. O empate do Burro veio ainda na etapa inicial, com Boquita. E nos últimos minutos do jogo, Ermínio virou o jogo para o Alviazul, diante de 1.207 pagantes.

Com esta derrota, o Votuporanguense segue na lanterna, sem pontos (duas derrotas). Porém, a classificação das equipes ainda podem mudar, já que mais jogos serão disputados nesta rodada.

Após o jogo, o técnico Marcelo Henrique comentou que a equipe demostrou melhor desempenho e salientou que precisa vencer para “não ficar no bloco debaixo”.

Próximo compromisso

O elenco do técnico Marcelo Henrique volta a campo na próxima quarta-feira (29), às 15h, diante do Atibaia, no Estádio Décio Vitta, em Americana/SP.

FONTE: Informações | globoesporte.globo.com / Rafael Bento/CAV