Golpe: Homem troca motocicleta por carro e perde R$ 5 mil em Votuporanga

Caso foi registrado no 1º Distrito Policial como estelionato e seguiu para investigação da Polícia Civil.

Nesta quinta-feira (23), um morador de Votuporanga/SP, de 37 anos, procurou o 1º Distrito Policial para registrar uma ocorrência após cair em um golpe de estelionato, após negociar a troca de sua motocicleta em um automóvel.

De acordo com informações, ainda no ano passado, à vítima decidiu vender sua motocicleta por R$ 5 mil para comprar um automóvel. Na época, um conhecido entrou em contato com ele e afirmou que um homem estaria vendendo um carro e que faria a troca pela moto, momento em que foram até a residência da vítima.

Contudo, o morador de Votuporanga negociou a troca da motocicleta por R$ 5 mil e pagaria mais 14 parcelas de R$ 500 pelo automóvel. No ato do negócio, a vítima entregou o veículo e toda a documentação, inclusive, o recibo de transferência para o comprador.

A vítima contou aos policiais que poucos dias depois da negociação, o carro apresentou problemas no motor e o suspeito, que pediu para que a vítima levasse o veículo até uma oficina, sendo providenciado os reparos.

No entanto, a vítima precisou viajar e quando retornou, foi informado

de que o golpista teria retirado o veículo da oficina e não disse onde levaria para consertar. Desde então, a vítima está solicitando a devolução do carro, no qual ainda está com problemas com a transferência da documentação veicular.

Ainda na delegacia, o homem contou que o suspeito providenciou outro veículo até que a situação fosse resolvida. No entanto, ele recebeu uma ligação de uma oficina afirmando que o indivíduo teria feito um serviço no local e deixado como garantia o documento de transferência da motocicleta.

A vítima foi até o estabelecimento, quitou a dívida e recebeu de volta o documento de sua motocicleta. Porém, anteontem, quando retornou de sua viagem de trabalho, percebeu que o veículo que havia recebido emprestado do suspeito teria sido removido por ele.

No boletim de ocorrência ainda consta que a vítima soube que o golpista retirou o carro com um guincho e, que já teria vendido a motocicleta e o primeiro carro para outras pessoas, ficando com o prejuízo de R$ 5 mil por conta da negociação.

O caso foi registrado como estelionato e encaminhado para o setor de investigações da Polícia Civil.