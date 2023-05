Vazamento de amônia em laticínio mobiliza bombeiros e policiais em Guaraçaí

Por ser um gás altamente tóxico, equipes das corporações isolaram a área e pediram para as famílias deixarem as casas. Causas do vazamento não foram identificadas, mas serão investigadas.

Um vazamento de amônia nas dependências de um laticínio mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O caso ocorreu às 22h desta quarta-feira (3.mai), na Rua João Machado, em Guaraçaí/SP.

Segundo a polícia, um funcionário do estabelecimento acionou equipes das corporações após ser procurado por moradores que sentiram um forte cheiro vindo da empresa.

Assim que chegaram ao endereço, os policiais e bombeiros isolaram a área e pediram para as famílias deixarem as casas.

Por ser um gás altamente tóxico, que causa sufocamento em caso de inalação prolongada, as equipes das corporações usaram roupas e equipamentos especiais para solucionar o vazamento.

Ainda conforme a polícia, as causas do vazamento não foram identificadas, mas serão investigadas. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

Em nota, o Laticínios Tânia informou que, na noite de quarta-feira, ocorreu um rompimento parcial da tubulação de armazenamento de amônia, ocasionando vazamento.

“Entretanto, a situação foi rapidamente controlada, seguindo o plano de mitigação definido pela empresa, que inclui, dentre outras medidas, a imediata evacuação de todas as áreas próximas ao local, bem como interrupção do fluxo da amônia na tubulação. Não obstante, a empresa iniciou a realização de uma minuciosa apuração interna, para identificar as causas do presente acidente, uma vez que as manutenções dos equipamentos estão em dia”, disse.

A empresa também alegou que realiza ações preventivas que incluem treinamento de sua equipe para a manipulação deste tipo de produto, bem como realiza manutenções preventivas em todo o sistema, rigorosamente nos termos da lei.

“Por fim, informa que realiza monitoramento permanentemente dos sistemas, estando com todos os laudos e autorizações em dia. Os equipamentos que compõem o sistema em questão foram remetidos para novo ciclo de manutenções e revisões, a fim afastar qualquer risco de reincidência na situação ocorrida nesta data”, afirmou.

