MUNICÍPIOS DA REGIÃO RECEBEM RECURSOS DO FEHIDRO

Governo do Estado, através do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, liberou mais de R$52 milhões;

Carlão acompanhou prefeitos da região durante assinatura.

Municípios do Noroeste Paulista celebraram contrato com o Governo do Estado, através do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), na última quinta-feira (13). O recurso será direcionado para obras de construção de galerias pluviais, saneamento básico e combate às erosões. O prefeito de Jales, Flavio Prandi (Fla), representou os prefeitos presentes durante a assinatura.

Os investimentos totalizam R$52 milhões para 65 municípios em todo o estado. Na região foram contemplados os seguintes municípios: Jales, Onda Verde, Palestina, Ubarana e Urupês e Guapiaçu, totalizando R$2,6 milhões. Jales recebeu recursos para infraestrutura completa de drenagem urbana nas Ruas Amazonas, Joaquim Catarino, João Batista De Melo e São José, para combater a erosão do córrego Tamboril.

Em Urupês, o recurso vai beneficiar o saneamento básico com a implantação de estação compacta de tratamento de esgoto no distrito de São João do Itaguaçu. Onda Verde, Palestina e Guapiaçu vão investir na construção de galerias pluviais, que têm como objetivo captar, transportar e drenar a água da chuva nas áreas urbanas.

Ubarana também vai investir na ampliação da rede de galerias pluviais nos bairros Ana Sérgio Matos e no centro do município.

O deputado Carlão Pignatari destacou a conquista para o Noroeste Paulista e ressaltou a importância dos projetos de drenagem urbana para preservação dos recursos hídricos, e combate a enchentes e outras consequências causadas pelas chuvas. Carlão também enfatizou que o diálogo entre as lideranças das prefeituras e o Governo do Estado garante o desenvolvimento sustentável dos municípios.

“São investimentos importantes para prevenção de alagamentos e proteção dos recursos hídricos que impactam diretamente na saúde e qualidade de vida da população”, declarou o parlamentar, líder do Governo João Doria.

Participaram da assinatura o Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido; o Secretário Executivo, Luiz Ricardo Santoro, prefeitos, lideranças e demais autoridades.

Conheça o FEHIDRO

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) é vinculado a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado de São Paulo e tem como objetivo dar suporte à Política Estadual de Recursos Hídricos, por meio do financiamento de programas e ações para segurança hídrica, proteção, conservação e recuperação da qualidade das águas. Os projetos são aprovados pelos Comitês de Bacias Hidrográficas e passam por análises de agentes técnicos e financeiros.