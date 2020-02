Bandidos sequestram aposentada, levam joias e R$ 13 mil

Uma aposentada de 71 anos foi vítima de sequestro e extorsão, na tarde da última quinta-feira (13), na Vila Aeroporto, em São José do Rio Preto (SP). Os criminosos levaram joias e R$ 13,7 mil da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a idosa estava no estacionamento de um supermercado quando foi abordada por uma mulher, que tentou aplicar o golpe do “bilhete premiado”, mas a vítima percebeu a ação da suspeita e se recusou a fazer o que ela queria.

Em seguida, o comparsa apareceu e obrigou a vítima a entrar no carro dela com a dupla e seguir até as agências bancárias.

Ainda de acordo com o registro policial, o suspeito disse para a aposentada que tinha conhecimento que a filha dela era funcionária de uma agência bancária em uma cidade da região. Os golpistas obrigaram a vítima a ir até duas agências bancárias e sacar dinheiro.

Em um dos bancos, a idosa digitou a senha errada propositalmente para bloquear o cartão, mas mesmo assim a funcionária entregou o dinheiro para ela.

Depois de pegar o dinheiro, os suspeitos fugiram. O caso seria encaminhado para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) para investigação.