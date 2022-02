Município da região confirma morte de menina de 2 anos por Covid

Birigui confirmou, nesta quarta-feira (9), a morte de uma menina de dois anos de idade por Covid-19. Ela tinha Síndrome de Down e faleceu na segunda-feira (7), no Hospital São Domingos, em Catanduva, para onde havia sido transferida para o tratamento contra a doença. Ela estava internada desde o dia 17 de janeiro.

Além deste óbito, Birigui também confirmou a morte de um homem de 87 anos, que faleceu na segunda-feira (7), no Hospital Unimed local. Ele tinha doenças cardiovascular e neurológicas crônicas.

Agora, o município contabiliza 626 óbitos por complicações da infecção pelo novo coronavírus. Outras duas mortes suspeitas estão em investigação.

Nesta quarta, foram confirmados mais 155 casos positivos da doença, totalizando 26.052 pacientes infectados desde o início da pandemia. Destes, 20.048 estão recuperados. Outras 1.107 pessoas aguardam resultados de exames.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a prevenção continua sendo fundamental para o controle do vírus e os cuidados devem ser os mesmos adotados durante toda a pandemia, como usar máscara, higienizar as mãos e evitar aglomeração. É importante também que as pessoas completem o esquema vacinal e tomem a 3ª dose.

