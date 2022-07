Mulheres em moto adulterada fogem de abordagem policial

Duas mulheres em uma moto com chassi adulterado fugiram de uma abordagem da Guarda Civil Municipal, nesta última terça-feira (26/07/2022), em Potirendaba.

Segundo os agentes, as mulheres foram flagradas andando com a motocicleta em uma das ruas do Centro. Como a mulher que estava na garupa não usava o capacete, elas então foram abordadas.

A moto não possuía documentação e estava com sinal de chassi adulterado. Para os Guardas, a piloto disse que adquiriu o veículo por R$ 1.000,00 em Ibirá (SP).

Ao saber que seria conduzida ao Plantão Policial, a condutora empreendeu fuga em alta velocidade pelas ruas do município, sendo abordada momentos depois. A moto foi apreendida e ela responderá por adulteração de sinal de veículo automotor. A Polícia Civil vai investigar ainda se o veículo é produto de furto ou roubo.